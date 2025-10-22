Nike Sportswear
男子T恤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用柔软棉料搭配趣味 Nike 图案，塑就佳选日常衣橱单品，让你轻松抉择，穿上就走。
- 显示颜色： 暗泥灰
- 款式： FV3748-053
其他细节
- 轻盈棉料，柔软舒适，适合日常休闲穿着
- 衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
