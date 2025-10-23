Nike Sportswear
男子T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用厚实棉料，结合宽松版型，塑就出众舒适感受。胸前口袋上饰有印花图案，打造自信休闲造型。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DJ1344-100
厚实面料，人气之选
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予休闲外观
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
- 印花图案，质感柔软顺滑
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
