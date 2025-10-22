Nike Sportswear
男子T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 男子T恤，提升衣橱格调，彰显醒目风采。采用宽松版型，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 浅海蓝
- 款式： DQ1009-548
其他细节
- 落肩衣袖和宽松版型，塑就宽大舒适感受
- 厚实棉质针织面料兼具垂坠挺括外观和舒爽设计，缔造出众外观和质感
产品细节
- 印花图案
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
