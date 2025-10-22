 
Nike Sportswear 男子T恤 - 浅海蓝

Nike Sportswear

男子T恤

¥349
浅海蓝
帆白

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear 男子T恤，提升衣橱格调，彰显醒目风采。采用宽松版型，营造充裕活动空间。


  • 显示颜色： 浅海蓝
  • 款式： DQ1009-548

其他细节

  • 落肩衣袖和宽松版型，塑就宽大舒适感受
  • 厚实棉质针织面料兼具垂坠挺括外观和舒爽设计，缔造出众外观和质感

产品细节

  • 印花图案
  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。