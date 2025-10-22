Nike Sportswear
男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用柔软棉料，缔造舒适穿着体验。厚实面料，带来宽松舒适的穿着感和优质耐穿体验。此外，利落字体彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CT6491-902
Nike Sportswear
¥299
SWOOSH 认证，舒适非凡
Nike Sportswear 男子T恤采用柔软棉料，缔造舒适穿着体验。厚实面料，带来宽松舒适的穿着感和优质耐穿体验。此外，利落字体彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。
其他细节
- 出众设计和厚实棉质针织面料搭配挺括垂坠效果，赋予T恤休闲风格
- 罗纹领口，随行而动
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： CT6491-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。