Nike Sportswear
男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Swoosh 成功的秘诀在于热爱。Nike Sportswear 男子T恤旨在致敬我们对体育运动的热爱，以及热爱所带来的凝聚力。舒适棉料融入印花细节，搭配宽松版型，缔造休闲自在的舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1354-010
热爱 SWOOSH
Swoosh 成功的秘诀在于热爱。Nike Sportswear 男子T恤旨在致敬我们对体育运动的热爱，以及热爱所带来的凝聚力。舒适棉料融入印花细节，搭配宽松版型，缔造休闲自在的舒适感受。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予宽松休闲外观
- 柔软棉料，略带纹理
- 印花细节，打造细微纹理效果
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
