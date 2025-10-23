 
Nike Sportswear 男子T恤 - 浅清透蓝

Nike Sportswear

男子T恤

¥259

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子T恤采用经典版型搭配日用棉料，营造熟悉的柔软感受，适合日常穿着。印花图案，为你的日常穿着增添青春正能量，彰显明快气质。


  • 显示颜色： 浅清透蓝
  • 款式： DR7808-435

其他细节

  • 轻盈棉质面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选
  • 胸前饰有印花图案，质感柔软顺滑

产品细节

  • 罗纹领口
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
