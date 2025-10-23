Nike Sportswear
男子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用经典版型搭配日用棉料，营造熟悉的柔软感受，适合日常穿着。印花图案，为你的日常穿着增添青春正能量，彰显明快气质。
- 显示颜色： 浅清透蓝
- 款式： DR7808-435
其他细节
- 轻盈棉质面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选
- 胸前饰有印花图案，质感柔软顺滑
产品细节
- 罗纹领口
- 面料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
