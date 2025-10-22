Nike Sportswear
男子T恤
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤饰有元年款 Nike 品牌标志字样，旨在向经典棉质T恤致敬。柔软轻盈棉料结合休闲设计，塑就日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV2655-100
Nike Sportswear
¥249
柔软舒适，复古细节
Nike Sportswear 男子T恤饰有元年款 Nike 品牌标志字样，旨在向经典棉质T恤致敬。柔软轻盈棉料结合休闲设计，塑就日常穿搭佳选。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 休闲剪裁，塑就运动风版型，便于叠搭
- 刺绣和印花混搭图案
产品细节
- 左胸缝有 nike 梭织标签
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV2655-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。