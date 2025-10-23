Nike Sportswear
男子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用日常棉料搭配经典版型。Futura 图案灵感源自日本机械动漫。下摆处饰有缝制标签。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1396-010
机械风格 AIR，彰显混沌魅力
其他细节
- 经典T恤版型，塑就休闲风范
- 日常棉料，柔软轻盈
- 轻盈缝制标签，宛如一张轻薄的纸片
- 印花图案，质感柔软顺滑
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
