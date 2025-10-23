Nike Sportswear
男子T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用柔软棉料，结合百搭配色和复古运动风设计，彰显不凡型格，打造夏季佳选单品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DV3316-010
宽松版型，舒适非凡
其他细节
- 轻微落肩巧搭宽松设计，营造舒适自信的穿着体验
- 全棉面料柔软舒适，彰显经典风范
- 胸部口袋，提升实用性，打造出众设计
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
