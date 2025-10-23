 
Nike Sportswear 针织帽 - 黑

Nike Sportswear

针织帽

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 针织帽采用出众帽口设计，经缝制处理，稳固贴合，塑就实用造型，不必费心调整。帽冠采用碎纱线针织设计，缔造独特造型，在气温降低时助你保持温暖。


  • 显示颜色：
  • 款式： CW6322-010

Nike Sportswear

¥199

匠心设计，减少滑落

Nike Sportswear 针织帽采用出众帽口设计，经缝制处理，稳固贴合，塑就实用造型，不必费心调整。帽冠采用碎纱线针织设计，缔造独特造型，在气温降低时助你保持温暖。

工装风格

外侧贴片顺滑且耐用，借鉴自工作服和户外装备的耐用材料。

帽口设计，焕新升级

出众帽口，造型实用，为你的冬季造型加分。

碎纱线细节

碎纱线细节，温暖舒适，缔造粗犷外观。

产品细节

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CW6322-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。