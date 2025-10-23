Nike Sportswear
针织帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 针织帽采用出众帽口设计，经缝制处理，稳固贴合，塑就实用造型，不必费心调整。帽冠采用碎纱线针织设计，缔造独特造型，在气温降低时助你保持温暖。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW6322-010
Nike Sportswear
¥199
匠心设计，减少滑落
Nike Sportswear 针织帽采用出众帽口设计，经缝制处理，稳固贴合，塑就实用造型，不必费心调整。帽冠采用碎纱线针织设计，缔造独特造型，在气温降低时助你保持温暖。
工装风格
外侧贴片顺滑且耐用，借鉴自工作服和户外装备的耐用材料。
帽口设计，焕新升级
出众帽口，造型实用，为你的冬季造型加分。
碎纱线细节
碎纱线细节，温暖舒适，缔造粗犷外观。
产品细节
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW6322-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。