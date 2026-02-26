 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童全长拉链开襟加绒夹克 - 黑/红色/红色

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童全长拉链开襟加绒夹克饰有灵感源自马年的图案，采用全长拉链开襟设计，搭配罗纹针织袖口和下摆，帮助锁住热量。两侧口袋，便于存放小物件；胸前口袋搭配拉链设计，便于安全收纳随身重要小物。


  • 显示颜色： 黑/红色/红色
  • 款式： IV4752-010

产品细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 面布/里布/帽里：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。