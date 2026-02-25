Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款大童运动夹克
30% 折让
运动风格，彰显态度。Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童运动夹克胸前采用小飞马贴片设计，旨在庆贺马年。罗纹衣领、袖口与下摆，赋予经典外观；左袖搭配口袋，增添实用性；匠心细节设计，彰显前卫风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ3929-010
其他细节
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 按扣插手口袋，帮助安全存放日常物品，令物品触手可及
- 左袖口袋设计，可帮助你安全地存放随身小物品
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 锦纶。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
