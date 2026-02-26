Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款女子人造毛皮里料夹克
22% 折让
穿上 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子人造毛皮里料夹克，喜迎马年新春。棉质帆布塑造挺括造型，柔软人造毛皮里料助你畅享温暖舒适。宽松版型，易于叠搭。
- 显示颜色： 橄榄绿
- 款式： IQ3823-276
产品细节
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。人造毛皮：100% 聚酯纤维
- 刺绣图案
- 翻领设计
- 正面拉链开襟设计
- 罗纹下摆和袖口
- 只可干洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
