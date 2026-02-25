Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款女子仿羊羔绒图案上衣
22% 折让
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子仿羊羔绒图案上衣饰有旷野图案，旨在庆贺马年。采用厚实仿羊羔绒面料，搭配弹性下摆和加长后摆，利落有型。
- 显示颜色： 氢蓝
- 款式： IQ3822-407
其他细节
- 插肩衣袖搭配高领，尽显经典运动格调
- 领口拉链开襟设计，便于打造多变造型
产品细节
- 超宽松版型
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 胸前左右侧分别饰有刺绣图案
- 后领下方饰有压纹贴片
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
