Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款女子 Oversize 风中腰梭织九分裤
¥599
经典风格注入现代新意。斜纹的 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风中腰梭织九分裤采用超宽松版型，休闲舒适。裤管口搭配松紧抽绳，方便打造专属风格。
- 显示颜色： 黑/调色/黑
- 款式： IF5454-010
产品细节
- 刺绣标志
- 包边弹性腰部
- 后身口袋纽扣扣合设计
- 网眼布拼接里料
- 面料/下部里料：65% 聚酯纤维/35% 粘纤。上部里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/调色/黑
- 款式： IF5454-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
