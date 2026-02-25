 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风圆领运动衫 - 橄榄绿

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风圆领运动衫焕新升级休闲服饰，整版饰有飞马图案，旨在庆贺马年。这款经典运动衫采用柔软厚实的法式毛圈面料，塑就舒适非凡的日常穿着体验。


Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风圆领运动衫焕新升级休闲服饰，整版饰有飞马图案，旨在庆贺马年。这款经典运动衫采用柔软厚实的法式毛圈面料，塑就舒适非凡的日常穿着体验。

其他细节

  • 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，缔造舒适感受
  • 落肩设计结合宽大衣袖，营造休闲宽松的穿着感受

产品细节

  • 100% 棉
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 压纹贴片
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
