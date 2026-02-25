Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款男子加绒上衣
27% 折让
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款男子加绒上衣后领饰有刺绣飞马图案，旨在庆贺马年。采用柔软加绒针织面料，结合超宽松版型，非凡舒适。
- 显示颜色： 沙堆白
- 款式： IQ3708-126
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 超宽松版型
- 后领饰有刺绣图案
- 刺绣耐克勾标志
- 口袋设计
- 可机洗
