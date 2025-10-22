 
貂棕/貂棕
黑/帆白

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Chill Knit 女子中腰加绒长裤采用优质加绒面料，质感柔软且富有弹性，缔造出众垂坠效果。 精心剪裁的直筒裤型，提升舒适格调。


  • 显示颜色： 貂棕/貂棕
  • 款式： HJ0923-233

Nike Sportswear Chill Knit 女子中腰加绒长裤采用优质加绒面料，质感柔软且富有弹性，缔造出众垂坠效果。 精心剪裁的直筒裤型，提升舒适格调。

产品细节

  • 93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 口袋设计
  • 正面裤筒融入凸起接缝
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
