Nike Sportswear Chill Knit
女子中腰加绒长裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Chill Knit 女子中腰加绒长裤采用优质加绒面料，质感柔软且富有弹性，缔造出众垂坠效果。 精心剪裁的直筒裤型，提升舒适格调。
- 显示颜色： 貂棕/貂棕
- 款式： HJ0923-233
产品细节
- 93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 口袋设计
- 正面裤筒融入凸起接缝
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
