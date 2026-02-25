Nike Sportswear Chill Knit
女子修身长袖毛衣
16% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖毛衣胸前饰有提花耐克勾标志，彰显运动风格。修身版型搭配略短款式，打造精致外观。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IF0247-133
Nike Sportswear Chill Knit
16% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖毛衣胸前饰有提花耐克勾标志，彰显运动风格。修身版型搭配略短款式，打造精致外观。
产品细节
- 罗纹下摆和袖口
- 56% 聚酯纤维/34% 腈纶/7% 羊毛/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IF0247-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。