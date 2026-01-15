Nike Sportswear Chill Knit
女子紧身短袖罗纹上衣
¥329
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短袖罗纹上衣采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。插肩袖和领口采用细罗纹设计，大身搭配宽版罗纹，为造型增添立体感。紧身版型，打造贴合效果。
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白
- 款式： IF0243-323
Nike Sportswear Chill Knit
产品细节
- 刺绣标志
- 面料：59% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/10% 氨纶。拼接：60% 聚酯纤维/32% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
