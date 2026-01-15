 
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短袖罗纹上衣采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。插肩袖和领口采用细罗纹设计，大身搭配宽版罗纹，为造型增添立体感。紧身版型，打造贴合效果。


  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： IF0243-323

Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短袖罗纹上衣采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。插肩袖和领口采用细罗纹设计，大身搭配宽版罗纹，为造型增添立体感。紧身版型，打造贴合效果。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 面料：59% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/10% 氨纶。拼接：60% 聚酯纤维/32% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
