Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身长袖罗纹上衣采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。插肩袖和领口采用细罗纹设计，大身搭配宽版罗纹，为造型增添立体感。紧身版型，打造贴合效果。配色 010 为 MEOVV 同款。

Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身长袖罗纹上衣采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。插肩袖和领口采用细罗纹设计，大身搭配宽版罗纹，为造型增添立体感。紧身版型，打造贴合效果。配色 010 为 MEOVV 同款。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。