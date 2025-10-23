Nike Sportswear Chill Knit
巴恩风女子修身罗纹开衫
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上加长版 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身罗纹开衫，提升造型格调。 罗纹针织面料具有清晰纹理，塑就精致外观，同时赋予你非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1244-010
产品细节
- 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
- 纽扣开襟设计
- 左侧袖口饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
