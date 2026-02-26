法式毛圈面料，舒适非凡。Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒长裤采用柔软且略呈垂坠质感的法式毛圈面料，堪称暖天佳选。采用标准版型，搭配开放式裤脚，为你塑就利落造型。

