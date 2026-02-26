 
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒长裤 - 黑/黑/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰法式毛圈直筒长裤

16% 折让

法式毛圈面料，舒适非凡。Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒长裤采用柔软且略呈垂坠质感的法式毛圈面料，堪称暖天佳选。采用标准版型，搭配开放式裤脚，为你塑就利落造型。


  • 显示颜色： 黑/黑/帆白
  • 款式： II3979-010

产品细节

  • 刺绣标志
  • 正面和背面融入针裥元素
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 70% 棉/30% 聚酯纤维
  • 可机洗
