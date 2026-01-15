Nike Sportswear Chill Terry
女子中腰法式毛圈直筒长裤
¥499
法式毛圈面料，舒适非凡。Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒长裤采用柔软且略呈垂坠质感的法式毛圈面料，堪称暖天佳选。采用标准版型，搭配开放式裤脚，为你塑就利落造型。
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： II3979-010
产品细节
- 刺绣标志
- 正面和背面融入针裥元素
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 70% 棉/30% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
