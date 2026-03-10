 
Nike Sportswear City Utility 大童加绒短裤 - 黑/黑/草皮橙

Nike Sportswear City Utility

大童加绒短裤

¥329

Nike Sportswear City Utility 大童加绒短裤采用轻盈加绒针织面料，让你无论去往何处，皆可畅享顺滑舒适的穿着感受，轻松迎接前方挑战。口袋采用梭织外接片，经久耐用，彰显军旅风格。


  • 显示颜色： 黑/黑/草皮橙
  • 款式： IO0813-011

Nike Sportswear City Utility

¥329

Nike Sportswear City Utility 大童加绒短裤采用轻盈加绒针织面料，让你无论去往何处，皆可畅享顺滑舒适的穿着感受，轻松迎接前方挑战。口袋采用梭织外接片，经久耐用，彰显军旅风格。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
  • 裤腿魔术贴粘扣口袋，为日常基本物品提供安全存储空间

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
  • 插手口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/草皮橙
  • 款式： IO0813-011

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