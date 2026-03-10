Nike Sportswear City Utility
大童加绒短裤
¥329
Nike Sportswear City Utility 大童加绒短裤采用轻盈加绒针织面料，让你无论去往何处，皆可畅享顺滑舒适的穿着感受，轻松迎接前方挑战。口袋采用梭织外接片，经久耐用，彰显军旅风格。
- 显示颜色： 黑/黑/草皮橙
- 款式： IO0813-011
Nike Sportswear City Utility
¥329
Nike Sportswear City Utility 大童加绒短裤采用轻盈加绒针织面料，让你无论去往何处，皆可畅享顺滑舒适的穿着感受，轻松迎接前方挑战。口袋采用梭织外接片，经久耐用，彰显军旅风格。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
- 裤腿魔术贴粘扣口袋，为日常基本物品提供安全存储空间
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
- 插手口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/草皮橙
- 款式： IO0813-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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