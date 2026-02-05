Nike Sportswear City Utility
大童加绒长裤
10% 折让
Nike Sportswear City Utility 大童加绒长裤专为不同场景而设计，助你轻松应对日常挑战。标准版型设计，为你打造心无旁骛的运动体验，多个口袋可轻松收纳日常物品，助你解放双手。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO0764-010
其他细节
反光细节使装扮更亮眼，让你彰显醒目风采
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
