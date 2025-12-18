 
Nike Sportswear City Utility 大童拒水全长拉链开襟梭织夹克 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear City Utility

大童拒水全长拉链开襟梭织夹克

¥469
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Sportswear City Utility 大童拒水全长拉链开襟梭织夹克专为运动场景而设计，助力随时迎接不同挑战。轻盈拒水梭织面料，帮助保持干爽；加深口袋可轻松收纳日常物品，助你解放双手。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO0772-010

其他细节

  • 梭织外层经拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽
  • 网眼布里料拼接，提升舒适性
  • 反光装饰细节，缔造醒目外观

产品细节

  • 面料/里料拼接：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 反光装饰细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
