Nike Sportswear Classic Puffer
Therma-FIT 女子宽松连帽夹克
28% 折让
上身 Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT 女子宽松连帽夹克，抵御冬日严寒，为生活增添些许温暖。宽松版型，易于叠搭；合成材质填充物，增强保暖效果；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。这就拉上拉链，双手插兜，潮酷出街！
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5900-010
御寒保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
存放小型物件
按扣口袋方便随身收纳小物件，亦可帮助温暖双手。
其他细节
- 款式：宽松版型夹克
- 面料：梭织面料
- 结构：合成材质填充物
- 储物：按扣插手口袋
- 边缘：拉链开襟和弹性下摆
- 其他特色：风帽设计
产品细节
