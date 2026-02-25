Nike Sportswear Club
大童加绒运动衫
27% 折让
Sportswear Club 运动衫系列，舒适非凡。Nike Sportswear Club 大童加绒运动衫易于搭配和叠穿，无论是球场、教室还是周末休闲，皆可助你轻松驾驭。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0099-010
其他细节
针织面料表面触感顺滑，内里经加绒处理，质感柔软，打造可轻松叠搭的温暖佳选
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0099-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
