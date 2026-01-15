Nike Sportswear Club
大童梭织工装长裤
¥369
Nike Sportswear 经典款式，彰显 Nike 风格。Nike Sportswear Club 大童梭织工装长裤采用不易撕裂弹性梭织面料，结合宽松版型，穿着轻松舒适；弹性腰部结合内置抽绳，塑就专属贴合感；多口袋设计，提升实用性。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IF2825-297
产品细节
- 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
