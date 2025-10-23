 
Nike Sportswear Club 大童法式毛圈长裤 - 深藏青/白色

Nike Sportswear Club

大童法式毛圈长裤

¥249

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear Club 大童法式毛圈长裤，无论是爬树还是游乐场玩耍，皆可轻松驾驭。采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔。舒适非凡，让你舍不得脱下。


  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： DA0864-410

Nike Sportswear Club

¥249

经典舒适

穿上 Nike Sportswear Club 大童法式毛圈长裤，无论是爬树还是游乐场玩耍，皆可轻松驾驭。采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔。舒适非凡，让你舍不得脱下。

其他细节

弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： DA0864-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。