Nike Sportswear Club
大童法式毛圈长裤
¥249
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Club 大童法式毛圈长裤，无论是爬树还是游乐场玩耍，皆可轻松驾驭。采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔。舒适非凡，让你舍不得脱下。
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： DA0864-410
Nike Sportswear Club
¥249
经典舒适
穿上 Nike Sportswear Club 大童法式毛圈长裤，无论是爬树还是游乐场玩耍，皆可轻松驾驭。采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔。舒适非凡，让你舍不得脱下。
其他细节
弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： DA0864-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。