 
Nike Sportswear Club 大童（男孩）半长拉链开襟连帽衫 - 深藏青/游戏宝蓝/深藏青/白色

Nike Sportswear Club

大童（男孩）半长拉链开襟连帽衫

¥349

售罄：

此配色当前无货

穿上Nike Sportswear Club 大童（男孩）半长拉链开襟连帽衫，倍感舒适。拉上拉链、戴上风帽，让孩子畅享柔软起绒面料带来的舒适体验。


  显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/深藏青/白色
  款式： CQ4297-411

舒适体验

穿上Nike Sportswear Club 大童（男孩）半长拉链开襟连帽衫，倍感舒适。拉上拉链、戴上风帽，让孩子畅享柔软起绒面料带来的舒适体验。

其他细节

  • 起绒面料，柔软舒适
  • 罗纹袖口和下摆，帮助保持温暖

产品细节

  • 风帽设计
  • 半长拉链开襟设计
  • 正面口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/深藏青/白色
  • 款式： CQ4297-411

