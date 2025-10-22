Nike Sportswear Club
穿上Nike Sportswear Club 大童（男孩）半长拉链开襟连帽衫，倍感舒适。拉上拉链、戴上风帽，让孩子畅享柔软起绒面料带来的舒适体验。
- 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/深藏青/白色
- 款式： CQ4297-411
舒适体验
穿上Nike Sportswear Club 大童（男孩）半长拉链开襟连帽衫，倍感舒适。拉上拉链、戴上风帽，让孩子畅享柔软起绒面料带来的舒适体验。
其他细节
- 起绒面料，柔软舒适
- 罗纹袖口和下摆，帮助保持温暖
产品细节
- 风帽设计
- 半长拉链开襟设计
- 正面口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
