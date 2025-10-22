Nike Sportswear Club
大童（男孩）工装长裤
¥369
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 大童（男孩）工装长裤舒适非凡，是日常探险或休闲玩乐的理想之选。锥形剪裁结合罗纹裤管口，在运动时可尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO6977-010
Nike Sportswear Club
¥369
出色装备，触手可及
Nike Sportswear Club 大童（男孩）工装长裤舒适非凡，是日常探险或休闲玩乐的理想之选。锥形剪裁结合罗纹裤管口，在运动时可尽显运动鞋魅力。
其他细节
- 针织面料，内里起绒，柔软温暖
- 大口袋搭配按扣设计，便于存放基本物件
- 腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO6977-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。