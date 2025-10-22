 
Nike Sportswear Club 大童（男孩）工装长裤 - 黑

Nike Sportswear Club 大童（男孩）工装长裤舒适非凡，是日常探险或休闲玩乐的理想之选。锥形剪裁结合罗纹裤管口，在运动时可尽显运动鞋魅力。


出色装备，触手可及

Nike Sportswear Club 大童（男孩）工装长裤舒适非凡，是日常探险或休闲玩乐的理想之选。锥形剪裁结合罗纹裤管口，在运动时可尽显运动鞋魅力。

其他细节

  • 针织面料，内里起绒，柔软温暖
  • 大口袋搭配按扣设计，便于存放基本物件
  • 腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合效果

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
