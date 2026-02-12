 
Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈宽松长裤 - 黑

Nike Sportswear Club

婴童法式毛圈宽松长裤

11% 折让

Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，轻盈舒适。弹性腰部赋予小宝贝舒适贴合感；侧边口袋设计，便于存放小物件；锥形裤腿，助力无拘畅玩。设计简约而经典，可轻松搭配 Nike Sportswear Club 法式毛圈套头衫，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： FV2876-010

产品细节

  • 棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV2876-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。