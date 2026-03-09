 
Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈短裤 - 调色暗灰

Nike Sportswear Club

婴童法式毛圈短裤

¥199
调色暗灰
黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈短裤采用轻盈法式毛圈面料，塑就柔软质感，堪称暖天运动或休闲时的百搭佳选。弹性腰部营造舒适贴合感，贴边口袋便于存放小物件。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： FV3385-063

Nike Sportswear Club

¥199

Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈短裤采用轻盈法式毛圈面料，塑就柔软质感，堪称暖天运动或休闲时的百搭佳选。弹性腰部营造舒适贴合感，贴边口袋便于存放小物件。

产品细节

  • 面布：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： FV3385-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。