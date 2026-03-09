Nike Sportswear Club
婴童法式毛圈短裤
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈短裤采用轻盈法式毛圈面料，塑就柔软质感，堪称暖天运动或休闲时的百搭佳选。弹性腰部营造舒适贴合感，贴边口袋便于存放小物件。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： FV3385-063
产品细节
- 面布：棉/聚酯纤维
- 可机洗
