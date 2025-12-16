Nike Sportswear Club
幼童法式毛圈连帽衫
¥329
Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈连帽衫采用柔软的法式毛圈面料，是衣橱理想单品。经典版型，可内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果；袋鼠式口袋，可供孩子存放小物件，塑就日常穿搭佳选。可搭配其他 Nike 下装，打造风格协调的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 帆白/红色/白色
- 款式： IR8383-133
产品细节
- 面布/帽里：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
