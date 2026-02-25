 
Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈连帽衫 - 帆白/红色/白色

Nike Sportswear Club

幼童法式毛圈连帽衫

21% 折让

Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈连帽衫采用柔软的法式毛圈面料，是衣橱理想单品。经典版型，可内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果；袋鼠式口袋，可供孩子存放小物件，塑就日常穿搭佳选。可搭配其他 Nike 下装，打造风格协调的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 帆白/红色/白色
  • 款式： IR8383-133

产品细节

  • 面布/帽里：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/红色/白色
  • 款式： IR8383-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。