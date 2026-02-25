Nike Sportswear Club
男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用匠心设计，缔造休闲舒适感受和经典外观。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，助你畅享舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB5469-010
Nike Sportswear Club
¥549
Nike Sportswear Club 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用匠心设计，缔造休闲舒适感受和经典外观。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，助你畅享舒适非凡的穿着体验。
产品细节
- 左袖口饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 双层风帽
- 分体袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB5469-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。