Nike Sportswear Club
男子冬季款全长拉链开襟摇粒绒夹克
30% 折让
Nike Sportswear Club 男子冬季款全长拉链开襟摇粒绒夹克采用舒适摇粒绒面料结合 Therma-FIT 技术，部分区域添加梭织外接片，在冷天提供出色包覆效果。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM9453-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 刺绣标志
- 全长拉链开襟设计
- 胸前口袋和插手口袋配置拉链
- 弹性包边细节设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
