Nike Sportswear Club
男子厚实灯笼裤
21% 折让
经典风范邂逅 Club 舒适体验。 Nike Sportswear Club 男子厚实灯笼裤采用厚实棉料，结合超宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 苔木棕色/苔木棕色
- 款式： HV1424-235
产品细节
- 刺绣标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 纽扣拉链门襟设计
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
