 
Nike Sportswear Club 男子厚实灯笼裤 - 苔木棕色/苔木棕色

男子厚实灯笼裤

苔木棕色/苔木棕色
铁灰/铁灰
红杉绿/红杉绿
浅卡其/杏茶色

经典风范邂逅 Club 舒适体验。 Nike Sportswear Club 男子厚实灯笼裤采用厚实棉料，结合超宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 苔木棕色/苔木棕色
  • 款式： HV1424-235

产品细节

  • 刺绣标志
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。