Nike Sportswear Club 男子梭织工装长裤舒适非凡，适合日常穿着，是一款经典的机能风单品。臀部和大腿部位采用宽松剪裁，搭配裤管口松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋风采。配色 222 为情人节系列精选配色。


  • 显示颜色： 麦芽棕/白色
  • 款式： HV1434-270

其他细节

  • 宽松版型，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 弹性腰部搭配纽扣拉链门襟设计，打造舒适贴合感

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 插手口袋
  • 裤腿工装口袋
  • 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。