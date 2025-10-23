Nike Sportswear Club
男子法式毛圈工装长裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈工装长裤采用柔软法式毛圈面料匠心打造。锥形裤筒设计巧搭加长罗纹裤管口，塑就简洁外观和舒适穿着感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ9955-010
工装风范，出众舒适
储物空间充裕
裤腿两侧翻盖口袋提供额外储物空间，可供存放手机和其他随身小物件。
非凡舒适
法式毛圈面料表面顺滑，内里融入回环设计，触感轻柔。
稳固贴合
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合感。 罗纹裤管口设计，尽显运动鞋魅力。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
