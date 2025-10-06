 
Nike Sportswear Club 男子针织长裤 - 调色暗灰/白色

Nike Sportswear Club

男子针织长裤

22% 折让

Nike Sportswear Club 男子针织长裤质感柔软，轻盈舒适，塑就日常佳选单品。直筒裤型，为你营造轻松休闲的穿着感受；弹性腰部搭配前开口抽绳，方便自主调节贴合度。搭配连帽衫或T恤，无论是居家还是外出穿着，皆可畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： FQ4333-063

其他细节

  • 柔软针织面料，顺滑轻盈，营造轻松舒适的穿着感受
  • 标准版型设计，适合日常休闲穿着

产品细节

  • 插手口袋
  • 左侧大腿绣有 Nike Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
