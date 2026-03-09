Nike Sportswear Club 男子针织长裤质感柔软，轻盈舒适，塑就日常佳选单品。直筒裤型，为你营造轻松休闲的穿着感受；弹性腰部搭配前开口抽绳，方便自主调节贴合度。搭配连帽衫或T恤，无论是居家还是外出穿着，皆可畅享舒适感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。