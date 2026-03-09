Nike Sportswear Club 马年限定脱缰系列
新年款大童全长拉链开襟加绒连帽衫
¥349
Nike Sportswear Club 马年限定脱缰系列新年款大童全长拉链开襟加绒连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，穿着舒适，随时随地都能让你的日常穿搭焕然一新。休闲剪裁搭配双向全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭和打造造型。口袋饰有马年贴片，落肩设计营造轻松舒适感；罗纹袖口和下摆，塑就稳固贴合感。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IV4751-657
产品细节
- 74% 棉/26% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
