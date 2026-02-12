Nike Sportswear Club Fleece
大童仿羊羔绒宽松半长拉链开襟连帽衫
18% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童仿羊羔绒宽松半长拉链开襟连帽衫采用厚实仿羊羔绒面料，结合宽松版型，塑就冷天佳选单品。 正面大号口袋，方便收纳零食和随身物品。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HV0383-010
Nike Sportswear Club Fleece
18% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童仿羊羔绒宽松半长拉链开襟连帽衫采用厚实仿羊羔绒面料，结合宽松版型，塑就冷天佳选单品。 正面大号口袋，方便收纳零食和随身物品。
其他细节
- 罗纹袖口与下摆，有助锁住热量
- 半长拉链开襟设计，可供自主调节造型
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接/外接片：100% 锦纶。 口袋/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HV0383-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。