Nike Sportswear Club Fleece
大童仿羊羔绒工装长裤
21% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童仿羊羔绒工装长裤采用厚实仿羊羔绒面料，表面柔软，内里顺滑，结合标准版型，塑就冷天佳选单品。弹性腰部搭配抽绳，方便穿脱和调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HV0386-010
其他细节
- 裤腿工装口袋设计，便于存放日常基本物品和零食
- 罗纹裤管口，帮助锁住热量
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。下部口袋：100% 锦纶。上部口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HV0386-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。