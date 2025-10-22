Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒圆领运动衫
27% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒圆领运动衫，是冷天的理想穿搭之选。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，轻松打造叠搭佳选。不要让一点点寒冷阻碍你的游戏时光。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO0095-100
Nike Sportswear Club Fleece
27% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒圆领运动衫，是冷天的理想穿搭之选。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，轻松打造叠搭佳选。不要让一点点寒冷阻碍你的游戏时光。
其他细节
- 加绒针织面料，温暖轻盈
- 采用常规版型设计，缔造轻松穿搭体验
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO0095-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。