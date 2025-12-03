Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒圆领运动衫
40% 折让
御寒基本单品，成就挚爱之选。Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒圆领运动衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，打造舒适温暖的叠搭体验。配色 657 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： HQ0975-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 丝网印制图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
