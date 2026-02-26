Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒连帽衫
¥369
不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。 穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒连帽衫，轻松御寒。 该连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，舒适非凡，可与你挚爱的T恤和夹克轻松叠搭。
- 显示颜色： 珍珠灰/白色
- 款式： IO0750-047
其他细节
- 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 正面配有大号口袋，便于快速收纳日常基本物品
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹下摆和袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
